Франція захистила своє рішення пропустити літак з Нетаньягу, який прямував до США

У Франції відстояли своє рішення дозволити літаку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу пролетіти через її повітряний простір у четвер на шляху до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН, ігноруючи ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ Франції Паскаля Конфавре, який оприлюднила агенція Reuters, пише "Європейська правда".

Речник заявив журналістам, що дозвіл на проліт борта з ізраїльським прем’єром був наданий "у повній відповідності до міжнародного права".

"Римський статут не накладає жодних зобов’язань щодо прольоту над її територією державного літака, на борту якого перебуває пасажир, щодо якого видано ордер на арешт", – сказав Конфавре.

Франція є підписантом Римського статуту, що заснував Міжнародний кримінальний суд, і формально зобов’язана співпрацювати з судом, зокрема затримувати підозрюваних, які в’їжджають на її територію.

Нетаньягу не може відвідувати багато країн через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2024 році проти нього через ймовірні воєнні злочини.

Ресурс для відстеження польотів Flightradar24 показав, що дорогою до США літак Нетаньягу пролетів над Грецією, Італією та Францією. Речник Міністерства закордонних справ Італії заявив, що не може відповісти, чи зверталася влада Ізраїлю за дозволом на проліт.

Минулого року ізраїльський прем’єр летів до Нью-Йорка обхідним маршрутом, щоб оминути повітряний простір кількох європейських країн, зокрема Франції.

У липні Євросоюз закликав всі держави-члени ЄС забезпечити повну співпрацю з Міжнародним кримінальним судом (МКС), зокрема шляхом виконання його ордерів на арешт. Це сталося на тлі того, що Греція, Італія та Франція надали свій повітряний простір для прольоту літака прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, проти якого виданий ордер на арешт від МКС.

Слід зазначити, що цього року США розпочали кампанію проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У серпні Сполучені Штати оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Після цього ЗМІ повідомили, що США спробували залучити своїх союзників по НАТО до кампанії з "систематичного розформування" Міжнародного кримінального суду.