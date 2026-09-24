Франция защитила своё решение пропустить самолёт с Нетаньяху, следовавший в США

Во Франции отстояли свое решение разрешить самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь через ее воздушное пространство в четверг по пути в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, игнорируя ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

б этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Франции Паскаля Конфавре, который опубликовало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Официальный представитель заявил журналистам, что разрешение на пролет самолета с израильским премьером было предоставлено "в полном соответствии с международным правом".

"Римский статут не налагает никаких обязательств в отношении пролета над ее территорией государственного самолета, на борту которого находится пассажир, в отношении которого выдан ордер на арест", – сказал Конфавре.

Франция является подписантом Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и формально обязана сотрудничать с судом, в частности задерживать подозреваемых, въезжающих на её территорию.

Нетаньяху не может посещать многие страны из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в 2024 году в его отношении в связи с предполагаемыми военными преступлениями.

Ресурс для отслеживания полётов Flightradar24 показал, что по пути в США самолёт Нетаньяху пролетел над Грецией, Италией и Францией. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Италии заявил, что не может ответить, обращались ли власти Израиля за разрешением на пролёт.

В прошлом году израильский премьер летел в Нью-Йорк обходным маршрутом, чтобы обойти воздушное пространство нескольких европейских стран, в частности Франции.

В июле Евросоюз призвал все государства-члены ЕС обеспечить полное сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС), в частности путем исполнения его ордеров на арест. Это произошло на фоне того, что Греция, Италия и Франция предоставили своё воздушное пространство для пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

Следует отметить, что в этом году США начали кампанию против Международного уголовного суда в Гааге.

В августе Соединенные Штаты объявили о санкциях против президента Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

После этого СМИ сообщили, что США попытались привлечь своих союзников по НАТО к кампании по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда.