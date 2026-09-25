Великобритания предупредила Иран о ответных мерах в случае враждебных действий на своей территории

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд в ходе личной встречи сообщил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, что Великобритания "не будет терпеть запугиваний, угроз или враждебных действий" на территории его страны со стороны группировок, связанных с Тегераном.

Об этом он сказал ему во время встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует сообщение МИД Британии Sky News, пишет "Европейская правда".

Министры обсудили войну на Ближнем Востоке, важность восстановления прохода через Ормузский пролив и "непоколебимую решимость Великобритании бороться с угрозами со стороны группировок, связанных с Ираном, на территории Великобритании".

"Министр иностранных дел сообщил Арагчи, что Иран должен выбрать деэскалацию и дипломатию вместо продолжения войны. Он подчеркнул важность восстановления свободы судоходства и полного открытия Ормузского пролива, обратив внимание на влияние длительной блокировки пролива на глобальную безопасность и экономическую стабильность", – отметили в МИД Великобритании.

Также Милибенд подтвердил непоколебимую решимость Великобритании бороться с угрозами со стороны связанных с Ираном группировок на территории Великобритании, в частности с нападениями на британскую еврейскую общину.

"Министр иностранных дел четко дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугиваний, угроз или враждебных действий на территории страны, и изложил меры, которые правительство приняло в ответ", – добавили в внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Отметим: в Великобритании наблюдается значительный рост антисемитизма со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, которое привело к последующей войне в секторе Газа.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа в Великобритании четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также стало известно, что Великобританиявыделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.