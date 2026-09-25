Метсола призывает Германию прийти к соглашению с США по поводу цен на лекарства

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Германия должна договориться с администрацией Трампа, чтобы урегулировать торговый спор по поводу цен на лекарства.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Офис торгового представителя США в настоящее время расследует политику Германии в области ценообразования на лекарства, обвиняя ее в "постоянной недоплате" за фармацевтическую продукцию.

"Если не вести прямые переговоры и не прийти к соглашению, то последствия могут оказаться гораздо тяжелее для восприятия. Поэтому мой совет всем такой: просто попытайтесь найти этот компромисс", – сказала председатель Европарламента.

Метсола выступила за компромисс между Вашингтоном и Берлином, чтобы избежать "невозможной гонки за лекарствами".

"Европа может и в дальнейшем лидировать в фармацевтической отрасли. Но блок должен стать гораздо более гибким не только в ценообразовании, но и в вопросах клинических испытаний и вывода новых продуктов на рынок", – отметила Метсола.

Вместе с тем Метсола предупредила правительство США о том, что любое повышение пошлин на немецкие товары потенциально нарушит 15-процентный тарифный лимит, согласованный в соглашении, которое президент Дональд Трамп заключил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в прошлом году.

Напомним, в июне Совет ЕС окончательно утвердил два документа, касающихся реализации рамочного торгового соглашения с США, что завершает законодательные процедуры для его применения.

Речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

В начале мая президент США Дональд Трамп установил ЕС двухмесячный дедлайн для завершения торгового соглашения, пригрозив повышением таможенных ставок.