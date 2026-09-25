Президент Евросовета призвал Россию прекратить "опасную эскалацию"

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал недавние гибридные атаки России на европейские страны неприемлемыми и призвал Москву прекратить эскалацию.

Об этом Кошта заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября, сообщает "Европейская правда".

Военные конфликты, в том числе полномасштабная война России против Украины, по мнению Антониу Кошты, имеют последствия для продовольственной безопасности, энергетических рынков, миграции, развития и глобальной стабильности.

"Атаки России на Украину также угрожают безопасности гражданского населения за пределами Украины. Допустимо, что в течение последних 12 месяцев Россия неоднократно угрожала безопасности государств-членов ЕС. Россия должна прекратить эту опасную эскалацию", – отметил Кошта.

По мнению президента Евросовета, международное сообщество должно задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги влияния на Россию, чтобы положить конец этой войне и создать условия для переговоров.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига в выступлении на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что война России против Украины представляет собой угрозу для всего мира.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.