СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе представит новые инструменты защиты ЕС от кибератак

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает новые инструменты защиты от диверсий и кибератак как ключевой приоритет на оставшийся срок её полномочий.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия планирует представить послам идеи по противодействию гибридным угрозам на следующей неделе. А к концу октября должна быть обнародована отдельная Стратегия безопасности.

Однако столицы, которые уже располагают ведущими в мире институтами безопасности и обороны, такие как Париж и Берлин, сопротивляются любым попыткам ЕС выйти за пределы своих полномочий.

"Трудно представить, чтобы Франция и Германия хотели, чтобы Еврокомиссия имела больше полномочий в сфере безопасности", – отметил источник издания.

Обсуждение пройдет на фоне того, как Европа ищет пути борьбы с хакерскими атаками и ударными дронами, которые в последние месяцы усилили обеспокоенность по поводу безопасности. По словам источников, ознакомленных с содержанием документа, эта инициатива призвана помочь ЕС восполнить пробелы, существующие в настоящее время между НАТО и национальными правительствами.

Между тем ожидается, что будущая Стратегия безопасности определит Россию в качестве главной угрозы безопасности ЕС.

Ранее датская разведка предупредила, что Россия усилит гибридные атаки в течение ближайших месяцев.

Кроме того, в связи с усилением гибридных атак России на Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.