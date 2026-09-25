Президент Литви заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що Росія стає "все більш безрозсудною".

Про це він сказав на литовсько-американському бізнес-форумі в Маямі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Науседа зазначив, що вторгнення російських дронів, провокації та диверсії стали "звичайною справою" на східному фланзі НАТО.

"Росію слід зупинити в Україні, бо інакше її доведеться зупиняти деінде", – заявив він.

Литовський президент заявив, що присутність американських військ у Литві має на меті стримування Росії, а не підготовку до бойових дій, і високо оцінив нещодавнє рішення Вашингтона відправити до країни нову ротацію військовослужбовців.

Також Науседа зазначив, що Литва прагне, аби її оборонна промисловість розвивалася "втричі-вчетверо швидше", ніж економіка в цілому, оскільки країна намагається перетворити зростаючі військові видатки на внутрішнє виробництво.

За словами президента, Литва прагне стати частиною глобальних оборонних ланцюгів постачання та розвивати спільне виробництво з українськими компаніями, особливо у сфері безпілотників.

"Ми можемо виробляти самостійно, виробляти для потреб України і вважати це військовою підтримкою України з боку Литви", – додав Науседа.

Як писали, голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав нещодавні гібридні атаки Росії на європейські країни неприйнятними та закликав Москву припинити ескалацію.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.