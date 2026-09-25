В Уэльсе сообщили о кибератаке на полицейское управление

В полиции Дифед-Повис в Уэльсе заявили о кибератаке, которая привела к сбоям в работе некоторых систем и могла привести к несанкционированному доступу к информации о сотрудниках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Управление полиции Дифед-Повис, которое охватывает четыре графства в Уэльсе, сообщило о кибератаке, произошедшей в начале месяца.

По данным правоохранителей, в ходе инцидента доступ к персональным данным граждан, вероятно, не был получен. В настоящее время устанавливается, могли ли злоумышленники получить данные сотрудников полиции.

Отмечается, что кибератака также вызвала сбои в работе некоторых систем, не связанных с чрезвычайными ситуациями.

Специалисты по кибербезопасности помогают полиции справиться с последствиями инцидента, а ее системы подвергаются "превентивным мерам" на время проведения расследования.

"Мы понимаем возможное беспокойство, которое это может вызвать, и хотим заверить общественность, что мы приняли и будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты нашей информации и обеспечения безопасности наших систем", – заявил представитель полиции Дифед-Повис.

Текущее расследование ведет Tarian, Региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью (ROCU) в южном Уэльсе, а также осуществляется мониторинг со стороны силовых структур.

Рост киберугроз вызывает беспокойство по поводу безопасности инфраструктуры Великобритании.

Недавно в Великобритании отменили 2 тысячи авиарейсов из-за сбоя в работе программного обеспечения, что обошлось авиакомпаниям в миллионы фунтов, поскольку им пришлось в срочном порядке возвращать экипажи и самолеты на базы и возмещать средства пассажирам.

21 сентября в нескольких британских аэропортах произошли задержки рейсов из-за сбоя в работе системы управления воздушным движением.