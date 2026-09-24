Латвія знижує акцизи на дизельне паливо та бензин

У четвер, 24 вересня, депутати Сейму Латвії внесли поправки до закону про обмеження зростання цін на нафтопродукти, які передбачають подальше зниження ставки акцизного податку на дизельне паливо, а також зниження акцизу на бензин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Поправки набудуть чинності 1 жовтня 2026 року.

Ставка акцизу на дизельне паливо знизиться на 16,7%, до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Таким чином, акциз зменшиться з 396 до 330 євро за 1000 літрів. Ставка акцизу на неетильований бензин знизиться на 11,7%, до 490 євро за 1000 літрів. Досі акциз на бензин не знижували.

Міністр економіки Віктор Валайніс зазначив, що зміни акцизного податку позначаються на цінах на автозаправних станціях із затримкою, причому зниження податку переноситься на ціну лише частково.

За словами Валайніса, щоб домогтися негайного зниження цін, потрібно було б або ще суттєвіше зменшити акциз, або знизити ставку податку на додану вартість.

Очікується, що роздрібна ціна дизельного палива знизиться на вісім євроцентів за літр, якщо продавці палива повністю відіб’ють зниження податку в ціні.

Щоб компенсувати скорочення доходів державного бюджету у 2026 році, передбачено одноразово використати надходження від реалізації конфіскованих злочинно нажитих коштів понад план: фактичні надходження за цією статтею у 2026 році вже перевищили спочатку заплановану суму.

У понеділок прем’єр-міністр Андріс Кулбергс написав у соцмережах, що цього тижня уряд розгляне заходи щодо зниження цін на пальне до мінімально допустимого рівня, використовуючи всі доступні йому інструменти. За оцінкою прем’єра, сукупне зниження могло становити до 20 євроцентів за літр.

Нагадаємо, у вівторок 22 вересня уряд Франції оголосив низку заходів для допомоги населенню на тлі того, що ціни на пальне в Європі останніми днями досягли рекордних рівнів.

20 вересня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував новий набір заходів щодо енергетики та палива на тлі зростання цін на енергоносії.