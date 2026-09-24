Суддя поставив під сумнів законність заборони Трампа для трьох медіа

У четвер, 24 вересня, федеральний суддя заявив, що розпорядження президента США Дональда Трампа про заборону доступу до Білого дому для CNN, MS NOW та Politico, ймовірно, є неконституційним.

Про це пише The New York Times із посиланням на відповідну постанову, передає "Європейська правда".

Суддя Тімоті Дж. Келлі з Окружного суду США у Вашингтоні видав 14-денний заборонний наказ, який зобов’язує Білий дім "негайно повернути, поновити та відновити" журналістські посвідчення, що належать співробітникам цих трьох ЗМІ.

"ЗМІ, ймовірно, досягнуть успіху у своїй скарзі щодо того, що Білий дім порушив їхні конституційні права на належну правову процедуру, анулювавши їхні журналістські посвідчення без попереднього повідомлення та можливості висловити свою позицію", – заявив суддя.

Він також відхилив аргумент адміністрації про те, що анулювання журналістських посвідчень цих ЗМІ було необхідним для захисту національної безпеки.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп оголосив, що з негайним набранням чинності забороняє великим ЗМІ – CNN, MS NOW та Politico – доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні фейкових новин. CNN, Politico та MS NOW подали позови з метою відновлення доступу до Білого дому.

Телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

21 вересня Білий дім запустив проєкт Trump TV – цілодобову трансляцію архівних матеріалів про адміністрацію Трампа.