В Минобороны Великобритании отреагировали на инцидент вблизи авиабазы США

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поблагодарил спецслужбы за оперативную реакцию на инцидент в графстве Глостершир вблизи американской авиабазы Фэйрфорд, где в воскресенье несколько человек были задержаны за предполагаемые нарушения Закона о взрывчатых веществах.

Об этом говорится в заявлении министра в X, пишет "Европейская правда".

Стритинг поблагодарил аварийные и специализированные службы за реакцию на инцидент, отметив, что все службы и Вооруженные силы Великобритании находятся в состоянии готовности.

"Мы можем быть уверены, что ситуация находится под контролем, и именно поэтому наши аварийные службы и Вооруженные силы находятся в режиме круглосуточной готовности", – написал глава Минобороны.

Как стало известно, 27 сентября в Великобритании задержали нескольких мужчин и эвакуировали жилые дома вокруг Велфорда после того, как вблизи американской авиабазы в графстве Глостершир было объявлено о серьезном инциденте. Вооруженные полицейские охраняют границу вблизи деревни, расположенной всего в нескольких километрах от военной базы США.

Об инциденте стало известно после того, как агентство Reuters сообщило об усилении мер безопасности на американской авиабазе Фейрфорд в Глостершире.

В июле Великобритания заявила, что её вооружённые силы готовы защищать страну от любого нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции выступил с предупреждением не позволять американским бомбардировщикам взлетать с Фэйрфорда.

База Фейрфорд в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Как писала Financial Times в августе, в Иране начали рассматривать возможные удары по американским объектам в странах на юго-востоке Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США – как способ повысить ставки.