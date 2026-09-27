В Литве хотят вернуть силовикам право на предупредительные выстрелы

Министерство внутренних дел Литвы предлагает восстановить право полицейских и других сотрудников правоохранительных органов на предупредительные выстрелы и ослабить некоторые ограничения в отношении случаев применения огнестрельного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно действующим правилам, сотрудник может применить огнестрельное оружие только в случае неминуемой опасности и неминуемой необходимости. Министерство внутренних дел стремится отменить эти конкретные требования.

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас отметил, что действующая формулировка слишком полагается на субъективные оценки, которые сотруднику может быть сложно сделать в быстро развивающейся ситуации.

"Если государство требует от полицейского выполнять свои обязанности, а у него есть от 1 до 10 секунд на принятие решения, может ли он оценить, существует ли неминуемая опасность?" – спросил Кателинас.

Он подчеркнул, что согласно предлагаемым правилам огнестрельное оружие будет оставаться крайней мерой.

Министерство также стремится восстановить возможность выстрела в воздух в качестве дополнительного средства деэскалации ситуации. Сейчас у правоохранителей есть лишь возможность сделать устное предупреждение, если ситуация обостряется.

Право на предупредительные выстрелы было отменено в Литве около десяти лет назад.

Эти предложения вызвали скептицизм со стороны профсоюзов полицейских, которые заявляют, что с ними не проводились консультации во время их подготовки, и ставят под сомнение целесообразность возвращения предупредительных выстрелов.

Дебаты о применении огнестрельного оружия обострились этим летом после того, как группа нелегальных мигрантов напала на пограничников. Согласно предложениям министерства, пограничники получат большую свободу действий в применении огнестрельного оружия против средств, используемых мигрантами для пересечения границы. Офицерам, открывающим огонь по подозреваемому, будет гарантирована юридическая и психологическая помощь.

Однако профсоюзы полиции заявляют, что одни только изменения в правилах применения огнестрельного оружия не решат их проблем.

Сообщается, что во время конфликта на границе в июле была предпринята попытка затащить одного из пограничников на белорусскую сторону, однако тому удалось вырваться.

Это привело к отставке главы Государственной пограничной службы Литвы.