Румыния подняла свои F-16 из-за нарушения воздушного пространства

Вечером 27 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель, двигавшуюся с территории Украины; в воздух были подняты истребители F-16 румынских ВВС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в оборонном ведомстве Румынии.

Система радиолокационного наблюдения Министерства обороны зафиксировала воздушную цель, двигавшуюся на территории Украины, вблизи границы с Румынией к северу от Килии-Веке.

В ответ два самолета F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга ситуации.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в приграничном уезде Тулча, а в 20:35 было отправлено сообщение RO-Alert.

Согласно данным радиолокации, воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии в районе Чаталкиой и двигалась вдоль границы. Ее сигнал исчез с экранов радиолокаторов примерно через 10 минут вблизи населенного пункта Сомова.

Воздушная тревога в уезде Тулча была отменена в 22:05.

Утром 28 сентября специализированная группа Министерства обороны Румынии отправится на обследование этой территории.

Напомним, ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

Также сообщалось, что вечером 26 сентября молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата за пределами села Волинтири, что в Штефан-Водском районе.

В тот же день на фоне российских атак на Украину неизвестный беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы. Отмечается, что объект вошёл в национальное воздушное пространство в 11:16 утра, приближаясь со стороны посёлка Степановки Одесской области, и пересёк государственную границу в направлении Новокотовска, расположенного на территории непризнанного Приднестровья. В 11:18 объект покинул воздушное пространство страны.