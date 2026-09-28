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Папа Римский завершил визит во Францию свечной процессией в Лурде

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Новости — Понедельник, 28 сентября 2026, 09:28 — Уляна Кричковская-Богданова

Вечером 27 сентября тысячи паломников собрались во французском Лурде на свечную процессию с участием Папы Римского Льва XIV, который завершал четырёхдневный визит во Францию.

Об этом пишет Euronews, передаёт "Европейская правда".

Процессия началась у грота Массабьель, где, согласно рассказам, в 1858 году Бернадетта Субиру увидела Деву Марию. Папа Римский, держа в руках свечу и четки, прошел за статуей Девы Марии. Он назвал себя "паломником среди паломников".

Во время процессии молитвы звучали на французском, английском, итальянском и испанском языках. Их сопровождала песня "Ave Maria". На территории святилища зажгли более 150 тысяч свечей.

Ранее понтифик отслужил мессу под открытым небом, которая, по приведенным данным, собрала около 150 тысяч человек.

Визит Льва XIV стал первым официальным государственным визитом Папы Римского во Францию за последние 18 лет.

26 сентября в Париже тысячи людей собрались на Елисейских полях накануне открытой мессы с Папой Римским.

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Франция
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