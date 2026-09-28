Трамп на встрече с Си предлагал ему покупать американское оружие

Президент США Дональд Трамп во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином спросил его, не хочет ли тот покупать оружие американского производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире Fox News рассказал посол США в Китае Дэвид Пердью.

По словам посла, это предложение от Трампа прозвучало во время встречи с Си, однако он не уточнил, какой именно.

"Президент Трамп продолжает повторять: "Эй, мы же продаем оружие другим странам по всему миру". Он даже в какой-то момент спросил президента Си, не хотел ли бы тот приобрести немного оружия", – рассказал Пердью.

Дипломат не привел дополнительных подробностей и не раскрыл ответ китайского лидера на это предложение.

Признание того, что американский президент предложил продать оружие Китаю, беспрецедентно. Большинство американских политиков и законодателей из обеих партий считают эту коммунистическую страну крупнейшим военным, экономическим и дипломатическим соперником Соединенных Штатов – единственным реальным конкурентом США как сверхдержавы.

В ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию Белый дом через американского чиновника заявил, что Соединенные Штаты не намерены продавать оружие Китаю, пишет The New York Times.

Государственный департамент в своём заявлении отметил, что "законодательство США запрещает продажу оружия Китаю, и никаких предложений или планов по продаже оружия Китаю не существует".

Следует отметить, что американский президент задерживает заключение соглашения о продаже оружия Тайваню на сумму 14 млрд долларов, несмотря на то, что согласно закону 1979 года правительство США обязано поставлять острову оружие оборонного назначения. Последний пакет вооружений был сформирован должностными лицами Государственного департамента и одобрен лидерами Конгресса в начале этого года, но с тех пор "застрял".

Впоследствии Трамп подтвердил, что на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в мае они поднимали вопрос о продаже американского оружия Тайваню.

Напомним, 23–25 сентября лидер Китая Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом впервые с 2015 года; президент Дональд Трамп лично встретил его в аэропорту.

Отметим, что президент Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с лидером Китая призвать его оказать влияние на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны или, по крайней мере, деэскалации.

Подробнее о встрече Си и Трампа читайте в статье "Европейской правды" Две панды вместо результата: что дала "историческая" встреча Трампа и Си и шла ли речь об Украине.