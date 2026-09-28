В партии Мерца верят, что рост популярности ультраправых можно остановить

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия от Христианско-демократического союза Хендрик Вюст считает, что рост популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") – это явление, которое можно обратить вспять.

Об этом политик заявил в интервью турецкому изданию Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Вюст высказался о росте популярности партии "АдГ", отметив, что эту тенденцию можно изменить.

"Если посмотреть на результаты муниципальных выборов в Северном Рейне-Вестфалии, то по сравнению с результатами выборов в Бундестаг "АдГ" потеряла у нас два процента", – сказал политик из ХДС.

"Эта тенденция не является необратимой", – подчеркнул Вюст, отвечая на вопрос о значительном росте популярности ультраправой партии на выборах в восточных федеральных землях.

Однако, по его словам, результаты выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине следует воспринимать как повод для очень тщательного анализа того, что нужно делать иначе. Политик выразил обеспокоенность тем, что многие люди чувствуют, будто уже не могут донести свои проблемы до других партий, поэтому голосуют за крайние политические силы.

"И поэтому мы должны говорить о сути, должны говорить и о том, что политика должна измениться", – подчеркнул премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

В качестве примера глава самой густонаселённой федеральной земли назвал расходы на энергоносители и миграционную политику.

Недавний опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.

Напомним, на выборах в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в земельном парламенте.

После этих выборов "АдГ" в опросах увеличила отрыв от блока ХДС/ХСС до 10 процентных пунктов.

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