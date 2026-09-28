В Британии предупредили о возможном дефиците электроэнергии 28 сентября

Оператор энергосистемы Великобритании предупредил, что вечером 28 сентября может возникнуть дефицит электроэнергии, прежде чем резкое увеличение объемов ветровой энергии облегчит нагрузку на систему в течение ночи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Национальный оператор энергетической системы Великобритании (NESO) указал на возможный дефицит резервной мощности в размере 1,4 гигаватта, начиная с 16:00 понедельника, 28 сентября.

Помимо поиска резервных мощностей, оператор также обратился к соседним странам с просьбой о дополнительных мощностях и поинтересовался у британских поставщиков энергии, есть ли у них возможности для снижения спроса.

"Это обычная превентивная оперативная мера. Риска для поставок электроэнергии потребителям нет, и энергосистема Великобритании остается безопасной", – добавили в NESO.

Британские поставщики регулярно призывают потребителей сокращать потребление в обмен на определенную компенсацию, например, скидку на счета.

Накануне Европейская комиссия призвала столицы стран-членов ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию с целью сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса.

Как сообщалось, Германия вступает в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа.

В августе в Нидерландах предупредили о возможной нехватке газа в случае суровой зимы.