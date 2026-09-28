Посол США в НАТО: удары Украины вглубь России приближают переговоры

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что украинские дальнобойные удары вглубь российской территории помогают приблизить Москву и Киев к столу переговоров о прекращении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат сказал в интервью Fox News.

Уитакер подчеркнул, что для прекращения войны необходимо сотрудничество обеих сторон. В то же время он отметил, что Украина, "продолжая наносить мощные удары по России... на мой взгляд, способствует сближению сторон".

Посол предупредил, что стороны по-прежнему остаются "очень далекими друг от друга" по ключевым вопросам, добавив, что решение не будет достигнуто с помощью военных действий.

"Этот конфликт не будет решен на поле боя. Он будет [решен] только с помощью дипломатии и переговоров", – сказал американский дипломат.

"Вот почему президент Трамп и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, чтобы найти какие-либо общие черты в их позициях и сблизить их", – добавил он.

Уитакер подчеркнул, что заключение мирного соглашения невозможно, если российский лидер Владимир Путин не будет готов идти на компромисс.

"Но я считаю, что если соглашение возможно, то президент Трамп – бизнесмен, он мастер заключения соглашений, и я думаю, что он его заключит", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев в одностороннем порядке прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа.

Напомним, 13 сентября Трамп уже призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.