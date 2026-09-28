Украина на заседании ПАСЕ поднимет вопрос о российских компенсациях по делам ЕСПЧ

Поддержка украинских ветеранов, выполнение Россией решений Европейского суда по правам человека и защита журналистов станут ключевыми темами для украинской делегации на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге с 28 сентября по 2 октября.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала член украинской делегации, народный депутат Евгения Кравчук, пишет "Европейская правда".

Украинская делегация также будет использовать пленарные дебаты, заседания комитетов и двусторонние встречи, чтобы привлечь внимание к массированным российским атакам на гражданские объекты и критическую инфраструктуру, гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках и потребностям Украины в преддверии зимы.

"Еще один важный для Украины вопрос – как обеспечить исполнение решений ЕСПЧ в отношении России, в частности выплату присужденных компенсаций. Это непростая тема, ведь Россию исключили из Совета Европы. Но в докладе рассматриваются различные варианты того, как все-таки добиться исполнения этих решений", – отметила депутат.

Напомним, Россия оставалась участницей Европейской конвенции по правам человека до 16 сентября 2022 года. ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы на её действия, совершенные до этой даты.

В программу сессии также включены дебаты об угрозах Международному уголовному суду. В день открытия вручат премию имени Вацлава Гавела за вклад в защиту прав человека и проведут круглый стол о так называемых выборах в России.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.

Напомним, Европейский суд по правам человека по четырём делам, связанным с нарушением прав человека в непризнанном Приднестровье, возложил ответственность за это на Россию и обязал её выплатить компенсации.