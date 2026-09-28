5 государств ЕС модернизируют 2 учебных центра для украинских военных

Нидерланды, Германия, Ирландия, Дания и Люксембург профинансируют модернизацию двух учебных центров для военных на территории Украины.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по завершении заседания Совета ЕС на уровне министров обороны 28 сентября.

Каллас сообщила, что Нидерланды, Германия, Ирландия, Дания и Люксембург оплатят модернизацию двух учебных центров в Украине.

"Ранее в этом году я предложила финансирование модернизации двух учебных центров в Украине. Я также хочу поблагодарить Нидерланды за их вклад, о котором было объявлено сегодня, который фактически закрывает пробел, который был у нас в финансировании", – заявила Каллас.

Вона сообщила, что "благодаря этой поддержке, а также поддержке Германии, Ирландии, Дании и Люксембурга мы теперь можем двигаться дальше с обоими этими учебными центрами".

Также главная дипломатка ЕС сообщила о решении продолжить мандат тренировочной миссии EUMAM для Украины еще на 2 года.

Ранее Кая Каллас рассказала, что из разблокированных 6,6 млрд евро Европейского фонда мира было решено направить на EUMAM 900 млн евро.

В то же время стало известно, что Нидерланды выделят 10 млн евро на работу учебных центров для подготовки военнослужащих на территории Украины.