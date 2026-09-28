В Турции освободили из тюрьмы стендап-комика, которого судили за оскорбление Эрдогана

Турецкий стендап-комик Дениз Гёкташ был освобожден из тюрьмы в понедельник после того, как провел почти три месяца в предварительном заключении, в частности из-за высказываний, которые были расценены как оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, передает "Европейская правда".

После заявлений адвокатов Гёкташа прокурор изложил свою позицию по существу дела и подал ходатайство о его освобождении.

Оглашая решение, суд приговорил Дениза Гёкташа к условному сроку заключения в 1 год, 7 месяцев и 5 дней за преступления "оскорбления президента" и "унижения религиозных ценностей". Суд постановил, что Гёкташ должен быть освобожден немедленно после вынесения решения.

Комику, который находился под стражей 88 дней, инкриминировали "публичное подстрекательство к ненависти и вражде", "оскорбление президента" и "восхваление преступлений и преступников" из-за высказываний, сделанных им во время выступления в театре "Харбие".

В обвинительном акте отмечалось, что высказывания подозреваемого в адрес Эрдогана "превысили пределы критики и носили характер, способный оскорбить честь, достоинство и репутацию президента в глазах общественности".

Там также утверждалось, что Гёкташ делал заявления, которые "открыто подстрекали к ненависти и вражде между различными слоями населения с разными религиозными убеждениями". Речь идет о его высказываниях в отношении Корана, священной книги ислама.

Стамбульский суд арестовал стендап-комика Дениза Гёкташа в июле после того, как его задержали в главном аэропорту города из-за выступления, набравшего 9,4 миллиона просмотров на YouTube.

Сообщалось, что в турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер".

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