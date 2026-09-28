Эстония заложила в бюджет 2,2 млрд евро на оборону, в частности на усиление ПВО

Расходы Эстонии на оборону в 2027 году и в последующие годы будут превышать 5% ВВП, а в целом на национальную оборону будет потрачено 2,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

В понедельник правительство Эстонии одобрило проект государственного бюджета на следующий год и бюджетную стратегию на 2027–2030 годы. Основное внимание в проекте бюджета уделено вопросам обороны.

"Сейчас мы вступаем в новую ситуацию с безопасностью в нашем регионе, Россия стала значительно более агрессивной", – сказал министр иностранных дел Маргус Тсахкна, отметив, что предстоящая зима и весна будут решающими не только для Украины, но и для всей Европы.

В сфере обороны бюджетные средства будут направлены на усиление противовоздушной и противоракетной обороны, дальнобойных ударов, непрямой огневой стрельбы и противотанковых возможностей, а также на увеличение запасов боеприпасов. На это выделят 632 млн евро, из которых 100 млн предназначены для разработки беспилотных летательных аппаратов.

На развитие многоуровневой противовоздушной обороны, усиление воздушного наблюдения, улучшение управления воздушными операциями и обеспечение бесперебойной работы авиабаз в бюджете предусмотрено 40,6 млн евро.

В сфере внутренней безопасности 4 млн евро выделяются на укрепление восточной границы.

Ранее сообщалось, что с 28 сентября по 4 октября истребители НАТО будут проводить тренировочные полёты по всей территории Эстонии.

Также ЕС выделяет Эстонии 19 млн евро на строительство военной базы у границы с РФ.