Глава МИД Эстонии после удара по НАН в Киеве: РФ стремится лишить украинцев знаний

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил массированные российские удары, последними целями которых, в частности, стали детские сады, школы и здание Национальной академии наук.

Об этом министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна указал, что российские атаки продолжаются без перерыва с выходных и уносят "многочисленные жизни".

В контексте ударов РФ по учебным заведениям глава МИД Эстонии подчеркнул, что таким образом Кремль пытается "подрывать систему образования Украины и лишить украинцев знаний, навыков и ресурсов, необходимых для построения устойчивого и демократического будущего".

"Усилия Путина должны потерпеть поражение. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, пока не будет восстановлена справедливость и не будет обеспечена полная ответственность за каждое совершенное преступление. Наша поддержка Украины остается непоколебимой", – резюмировал он.

Напомним, 28 сентября в результате российской дроновой атаки загорелось здание НАН в центре Киева. Сообщалось об одном погибшем и четырёх раненых.

Российский удар по зданию НАН Украины ранее осудила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.