Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що загрожував цивільній авіації

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поінформував про черговий інцидент над Балтійським морем за участю російського розвідувального літака.

Про це міністр написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Косіняк-Камиш зазначив, що польський повітряний простір порушено не було, але російський літак загрожував цивільній авіації.

"Черговий інцидент над Балтійським морем за участю російського розвідувального літака Іл-20. За 40 км на північ від Устки наші винищувачі перехопили російський літак, який не мав увімкнених ідентифікаційних пристроїв і становив загрозу для цивільної авіації. Порушення польського повітряного простору не відбулося", – написав польський міністр.

Це другий такий інцидент цього тижня. У понеділок, 31 серпня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

А в липні Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.