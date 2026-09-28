Истребители НАТО за неделю пять раз перехватывали самолеты РФ над странами Балтии

В течение недели с 21 по 27 сентября истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии, пять раз поднимались в воздух для перехвата самолетов, нарушавших правила полетов.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В частности, 21 сентября истребители НАТО были подняты по тревоге для идентификации и сопровождения одного самолета Ил-20, летевшего с материковой части России в Калининградскую область без предварительно поданного плана полета, с выключенным бортовым транспондером, но поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

22 сентября истребители НАТО были направлены на перехват двух самолетов Су-30, летевших из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. Их бортовые транспондеры были выключены, экипажи не подали заранее планы полёта и не поддерживали радиосвязь.

24 сентября истребители НАТО идентифицировали и сопровождали три самолёта МиГ-31, один Ту-134, один Су-30СМ и три Су-30М2. Иностранные самолеты летели через международное воздушное пространство из Калининградской области в континентальную часть России. У них не было заранее поданных планов полета, экипажи поддерживали радиосвязь, но оставляли бортовые транспондеры выключенными.

В тот же день истребители НАТО обнаружили и сопроводили один самолет Су-35, два самолета Су-30М2 и один Ил-20, летевшие из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. Их бортовые транспондеры были выключены, экипажи не подали заранее планы полёта и не поддерживали радиосвязь.

26 сентября истребители НАТО перехватили один самолёт Су-24, летевший из Калининградской области и обратно через международное воздушное пространство. У него не было заранее поданного плана полёта, бортовой транспондер был выключён, а экипаж не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

3 сентября стало известно, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолёт, который представлял угрозу для гражданской авиации.

31 августа польские истребители перехватили российский разведывательный самолёт Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

А в июле Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.