Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ

У понеділок, 31 серпня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

Про це у себе в Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив польський міністр, "Росія вкотре випробувала наші системи стримування та протиповітряної оборони".

"До полудня за 30 км на північ від Леби наші винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору над Балтійським морем не відбулося", – поінформував він.

Нагадаємо, 3 серпня польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем. Аналогічний інцидент Польща зафіксувала і наступного дня.

А в липні Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.