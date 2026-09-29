Рютте: у НАТО есть "видимые и невидимые" варианты ответа на гибридные атаки

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Альянса есть "варианты" реагирования на гибридные атаки.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Литве, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

На вопрос о гибридных атаках Рютте признал, что они "оказывают влияние", но также подчеркнул, что у НАТО есть "все варианты реагирования: иногда видимые, иногда – нет".

Он также отметил, что если имеются доказательства причастности России к тем или иным инцидентам, то важно говорить об этом публично, как это сделала Эстония. "Я это приветствую", – заявил Рютте.

Он отметил, что НАТО действует "в духе сохранения спокойствия и продолжения работы".

"Мы сильнее, и они это знают", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, в этот день полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

После установления причастности российских спецслужб к поджогу Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного по делам России.