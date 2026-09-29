Лидеры ультраправых во Франции заявили, что против них развернута кампания по дискредитации

Лидер французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что сообщения о его антисемитских высказываниях являются частью кампании по дискредитации, направленной в том числе против Марин Ле Пен, которая баллотируется в президенты от его партии.

Об этом он заявил журналистам во вторник, сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

Комментарии политика касались материала сайта Mediapart, в котором утверждалось, что более десяти лет назад Барделла делал антисемитские высказывания в личных сообщениях.

Сам лидер ультраправых отрицает эти обвинения и видит в них попытку политического уничтожения.

"Эта операция, несомненно, была подготовлена с расчетом на то, что я буду кандидатом на президентских выборах. Мы уже несколько дней ощущаем – и, я бы сказал, для широкой общественности это стало очевидным в течение последних нескольких часов – первые признаки тотальной войны и попытки дестабилизации президентской кампании, которые, заявляю вам, будут направлены против нас одна за другой", – утверждал председатель "Национального объединения".

Он имел в виду неформального лидера ультраправых Марин Ле Пен, которая собирается баллотироваться на президентских выборах в 2027 году и, судя по опросам, одержит победу во втором туре.

Ле Пен выступила в защиту соратника, который в случае её победы должен возглавить французское правительство.

"Мы с ним надели наши защитные костюмы, потому что нас ждёт серьёзный удар", – отметила кандидат в президенты.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки, мы будем контратаковать и обращаться в суд. Мы разоблачим эту манипуляцию и выясним, кто за ней стоит", – заявила Ле Пен, еще раз подтвердив свое "абсолютное доверие" к Барделла.

Сам председатель "Национального объединения" прогнозирует, что попытки дестабилизации президентской кампании будут не только "чрезвычайно многочисленными", но и "хорошо организованными, тщательными и профессиональными, чтобы посеять сомнения среди французов".

Барделла объявил о судебной борьбе с сайтом Mediapart, который первым распространил информацию о его антисемитских высказываниях.

Эта публикация появилась на фоне того, как ультраправая партия "Национальное объединение" пытается избавиться от расистского имиджа и наладить тесные связи с Израилем.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

27 сентября во Франции были переизбраны 178 из 348 членов верхней палаты парламента; ультраправая партия "Национальное объединение" впервые получила возможность сформировать парламентскую группу в Сенате.