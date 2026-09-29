Туск: российские атаки вблизи границы с Польшей становятся постоянными

Польский премьер Дональд Туск предупреждает о весьма сложных неделях и месяцах, "связанных с чрезвычайно агрессивной позицией России в отношении Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил на заседании правительства во вторник, его цитирует TVP Info.

Как отметил Туск, эти агрессивные действия РФ "все ближе подступают к нашей границе".

В то же время он заверил, что правительство и спецслужбы сосредоточены на том, чтобы угроза не распространилась на территорию Польши.

"Мы сосредоточены на том, чтобы на польской стороне не произошло ничего плохого", – заявил глава правительства.

Туск комментировал инцидент, произошедший в понедельник в районе польско-украинского пограничного перехода Дорогуск-Ягодин. Российский дрон нанес удар на украинской стороне вблизи границы с Польшей.

"Каждую ночь или в течение суток мы вынуждены неоднократно поднимать в воздух нашу авиацию, поскольку атаки России вблизи польской границы, именно на пограничные переходы и инфраструктуру вблизи границы, уже приобрели постоянный характер", – сказал премьер-министр.

Как он подчеркнул, польские службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ситуацией за восточной границей.

"Впереди нас ждут очень сложные недели и месяцы, связанные со всё более агрессивной позицией России в отношении Украины, и, к сожалению, эти агрессивные действия России в отношении Украины всё ближе подбираются к нашей границе", – отметил Туск.

Напомним, в понедельник удар дрона со стороны России повредил здание КПП "Ягодин" на границе с Польшей.

Польша подняла в воздух военную авиацию, а также приостановила работу аэропортов Жешува и Люблина из-за атаки РФ на Украину.