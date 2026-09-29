Украинец, подозреваемый в подрыве "Северного потока", попросил убежища в Хорватии

Гражданин Украины Владимир Журавлев, которого Германия подозревает в подрыве обеих ветвей газопровода "Северный поток", попросил в Хорватии политического убежища.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал адвокат украинца Николай Катеринчук, сообщает "Европейская правда".

В то же время Катеринчук подчеркнул, что просьба о предоставлении убежища не останавливает процесс экстрадиции в Германию автоматически.

"Владимир Журавлев подал заявление на политическое убежище в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ждет справедливый суд", – сказал защитник украинца.

Федеральная прокуратура Германии 19 августа заявила о задержании в Хорватии Журавлева в связи с делом о подрыве "Северных потоков". До этого он дважды избежал ареста и экстрадиции в Германию.

В сентябре хорватский суд разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлева в Германию.

По данным СМИ, Журавлева задержали в Хорватии во время съемок голливудского фильма об этой диверсии. Речь идет о картине под названием "Остров Змеиный".

В Германии уже находится под стражей ещё один фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, которого задержали во время отпуска в Италии прошлым летом.