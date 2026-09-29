В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

Правительство Латвии приняло решение объявить до 10 января 2027 года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны в связи с последствиями ливней и наводнений 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Распоряжение правительства, подготовленное Министерством земледелия, предусматривает, что министерство организует сбор информации о площадях и хозяйствах, пострадавших от неблагоприятных метеорологических условий 2026 года, и о причиненном ущербе, а также определит площади, хозяйства и убытки, нанесенные сельскохозяйственной отрасли.

Цель распоряжения – смягчить последствия продолжительных и интенсивных осадков летом и в начале осени 2026 года и вызванного ими переувлажнения для сельскохозяйственной отрасли, а также обеспечить правовые решения в ситуации, когда из-за неблагоприятных погодных условий невозможно полноценно собрать урожай.

Влияние неблагоприятных погодных условий 2026 года на сельское хозяйство было неравномерным как во времени, так и территориально. Хотя особенно выраженные последствия констатированы в западной части Латвии, в конце лета и в начале осени обильные осадки наблюдались на всей территории страны.

Показатели засухи и влажности, гидрологические данные и фактические наблюдения свидетельствуют о том, что на отдельных территориях неблагоприятные условия формировались кумулятивно, поскольку повторные осадки продолжались на фоне повышенной влажности, образовавшейся ранее.

В 2025 году из-за последствий продолжительных ливней и наводнений чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории Латвии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, лето 2026 года в Латвии было дождливее, чем лето 2025 года. Общее количество осадков летом 2026 года достигло 288,1 миллиметра, что на 29% превышает сезонную норму, тогда как летом 2025 года – 272,6 миллиметра, что на 22% выше нормы.

По данным Службы поддержки сельского хозяйства, на данный момент о площадях, пострадавших от неблагоприятных метеорологических условий, сообщили 174 фермера, указав 10 335 гектаров, что составляет примерно 0,4% от сельскохозяйственных площадей в стране.

Однако эти данные не отражают общего воздействия неблагоприятных метеорологических условий 2026 года. Фактическое воздействие может быть значительно шире.

Как сообщалось, уровень воды в Днестре упал до критической отметки – из-за этого в Молдове обсуждают введение новых чрезвычайных мер в случае ухудшения ситуации.

Напомним, летом Румынии из-за обмеления Дуная пришлось остановить свою АЭС и принять различные предупредительные меры.

А в Венгрии изменяли дно Дуная, чтобы избежать полной остановки АЭС.