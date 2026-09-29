Венгрия готовится обнародовать архивы времен коммунистического режима

Венгрия вскоре обнародует десятки тысяч документов, содержащих данные о лицах, которых государственные службы безопасности времен коммунистического режима заносили в списки как офицеров, информаторов, коллаборационистов или потенциальных агентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отмечается, ранее доступ к этим архивам был ограничен для широкой общественности.

Предстоящее обнародование документов, которое, как сообщили во вторник в Историческом архиве служб государственной безопасности, будет проходить в два этапа, начиная с 4 ноября, является частью усилий нового правительства Венгрии, направленных на обеспечение большей прозрачности в деятельности государства.

После пресс-конференции в архиве во вторник генеральный директор архива Герге Бендегуз Чех сообщил, что вопрос об обнародовании документов остается спорным со времени демократической трансформации Венгрии 36 лет назад – главным образом, по его словам, потому, что их обнародование, вероятно, затронуло бы действующих политиков.

"Это давняя дискуссия. Венгерское общество так и не смогло ни принять, ни отвергнуть эту проблему со времени смены режима", – сказал Чех.

Ранее эти досье – которые, по оценкам архива, содержат около 50–60 тысяч имен – были доступны только близким родственникам указанных в них лиц и исследователям, но теперь они станут доступны через онлайн-базу данных с возможностью поиска.

Пользователи смогут запрашивать информацию о сотрудниках служб безопасности, информаторах или лицах, которых планировали завербовать, по их имени, дате или месту рождения, имени матери, псевдониму и типу или номеру документа.

Некоторые документы будут отредактированы с целью защиты конфиденциальной личной информации.

Вторая волна обнародования документов запланирована на 25 февраля, когда будут опубликованы около 9 тысяч "досье Б" – файлов объемом до сотен страниц каждый, содержащих подробную информацию об отдельных агентах или объектах вербовки.

Чех отметил, что правительства, пришедшие на смену диктатуре, редко раскрывают имена бывших агентов и информаторов, не говоря уже о таких подробных материалах, как те, которые Венгрия готовится обнародовать.

"Таких радикальных раскрытий раньше нигде не было. Теперь мы можем по-настоящему понять, кто был тайными сотрудниками или информаторами органов государственной безопасности", – добавил он.

Напомним, в декабре польский Конституционный трибунал (суд) своим решением запретил деятельность Коммунистической партии Польши.

Также в Чехии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые приравнивают пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде.