Обязанности президента Сербии вместо Вучича будет исполнять открытая лесбиянка

После того как Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии, его обязанности будет исполнять спикер парламента Ана Брнабич – первая женщина и первая открытая лесбиянка на этой должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Danas.

Вучич, занимавший пост президента Сербии до 27 сентября, подал в отставку, и в соответствии с конституцией и законами высший пост в стране занимает председатель парламента, которой в данном случае является Ана Брнабич.

"Вот финансовые отчеты, отчет о работе президентской администрации, о судебных спорах, решения о помиловании, списки произведений искусства, подарков и других интересных вещей, которые получили я, Томислав Николич и Борис Тадич (предыдущие президенты)", – сказал Вучич Брнабич перед камерами во время передачи полномочий в резиденции президента Сербии в центре Белграда.

"А вот и самое важное: печать президента республики", – добавил Вучич, вручая Брнабич красную шкатулку.

Ана Брнабич стала первым человеком в Сербии, занявшим все важнейшие политические посты страны: премьер-министра, спикера Национальных собраний и исполняющего обязанности президента.

Перед тем как обратиться к журналистам, Ана Брнабич получила от Вучича букет цветов, поскольку 28 сентября был её день рождения.

"Для меня большая честь получить эту должность от такого человека, и теперь моя обязанность – занимать эту должность до тех пор, пока народ не изберет следующего президента Сербии", – заявила Брнабич.

Поскольку Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии, Брнабич теперь должна объявить выборы нового главы государства.

9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

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