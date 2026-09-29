Суд арестовал на 30 дней антизападного бывшего кандидата в президенты Румынии

Суд в Бухаресте постановил поместить бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску под стражу на 30 дней по делу о мошенничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Во вторник Апелляционный суд Бухареста удовлетворил апелляцию прокуроров Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и принял решение о предварительном заключении Келина Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена сроком на 30 дней по делу, в котором бывшего кандидата в президенты обвиняют в мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро в ущерб другому бизнесмену.

Двое судей Апелляционного суда не согласились с этим решением, поэтому они подали ходатайство о полном несогласии.

Во вторник вечером полицейские уже выехали, чтобы забрать Келина Джорджеску из его дома в городе Могошоая на случай, если он не явится добровольно. Скорее всего, его доставят в Центральный следственный изолятор столицы.

Некоторые сторонники бывшего кандидата в президенты покинули Апелляционный суд и направились к Центральному следственному изолятору, узнав о том, что Джорджеску должны взять под стражу до судебного разбирательства.

Джорджеску и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

Утром 21 сентября стало известно, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) проводят обыски в доме антизападного политика и бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску в городе Могошоая, уезд Илфов.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

В апреле суд в Бухаресте отменил меру судебного контроля, примененную к Джорджеску по делу о его поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.