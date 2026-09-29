Бабиш уверяет, что Чехия готова отреагировать на нападение РФ на страны Балтии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявляет, что Чехия будет готова выполнить свои обязательства перед НАТО в случае российского нападения на одну из стран Балтии.

Заявление главы чешского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ранее Бабиш неоднократно заявлял о необходимости того, чтобы европейские лидеры способствовали миру, и во время президентской кампании 2023 года подвергся критике за то, что заявил, что не отправит чешских солдат воевать за союзников.

Сейчас на вопрос о том, готовится ли Прага к возможным действиям России против НАТО – о такой вероятности заявляли спецслужбы некоторых стран-членов НАТО – Бабиш ответил, что обсуждает вызовы в сфере безопасности, в частности с президентом Петром Павелом.

"То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то в соответствии со статьей 5 (обязательства стран-членов НАТО по взаимной обороне) мы должны направить две наши механизированные бригады", – добавил он.

Правительства и разведывательные службы стран Западной Европы заявляют о росте вероятности того, что Россия усилит гибридные атаки, такие как диверсии или даже ограниченное военное нападение.

В этом месяце Бабиш, не вдаваясь в подробности, заявил, что Россия ведет гибридную войну против Чехии и что разведывательные службы уделяют этому максимальное внимание.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз готовит стратегию безопасности, которая определит Россию как главную угрозу безопасности ЕС.

Ранее датская разведка предупредила, что Россия усилит гибридные атаки в течение ближайших месяцев.

Кроме того, в связи с усилением гибридных атак России на Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.

Подробнее о статье 42.7 и проблемах обороны ЕС читайте в тексте – ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "дорабатывают" европейский аналог статьи 5 НАТО.