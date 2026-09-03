Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет саммит с правителем РФ Владимиром Путиным тогда, когда "мы будем готовы заключить мирное соглашение".

Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Американского президента спросили, видит ли он возможность проведения еще одного саммита с Путиным в ближайшее время. На это Трамп ответил, что сделает это при условии достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Мы это сделаем, если я этого захочу, но я хочу это сделать тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу это сделать, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса. В России замечательные земли, очень ценные земли, там происходит много хорошего", – сказал президент США.

Он выразил уверенность, что встречу можно организовать "немедленно", но он хочет сделать это тогда, когда закончится война в Украине.

"Я хочу это сделать, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем", – добавил Трамп.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент на встрече с российским коллегой Антоном Силуановым в кулуарах саммита G20 призвал его прекратить войну против Украины.

31 августа президент Владимир Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Украину.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".

Читайте также: ЦРУ берется за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву