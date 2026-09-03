В Мюнхене подожгли стройплощадку оборонной компании

Немецкая полиция расследует попытку нападения на оборонную компанию после того, как в Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой Rohde & Schwarz.

Об этом сообщила Баварская телерадиовещательная корпорация (BR), передает "Европейская правда".

Около полуночи в Мюнхене из автомобиля на строительную площадку перед штаб-квартирой технологической компании Rohde & Schwarz были брошены зажигательные устройства. Одно из них вспыхнуло возле строительных контейнеров перед офисом компании.

Полицейский патруль немедленно прибыл на место происшествия и потушил огонь. В результате пожара никто не пострадал, а пламя не добралось до помещений компании.

На месте происшествия спасатели обнаружили еще одно зажигательное устройство, которое не взорвалось. Его обезвредили специалисты Баварского государственного управления уголовной полиции.

В ходе розыска полицейские задержали двух подозреваемых на соседней заправке. По данным полиции, это 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Оба являются гражданами Болгарии.

Пока их связь с инцидентом не установлена. Информации о возможных мотивах также нет.

Технологическая группа Rohde & Schwarz активно работает в таких сферах, как технологии безопасности и связь для государственных учреждений и военных.

Стоит отметить, что в марте компания подписала меморандум о взаимопонимании с украинским производителем дронов Pegasus Arms. Вместе они должны были сотрудничать в разработке новейших систем разведки.

Ранее стало известно, что на заводе польской компании WB Electronics, производящей беспилотники для польской и украинской армий, произошёл пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на заводе по производству компонентов для дронов в городе Скаржиско-Каменна был диверсией.

Датские спецслужбы предупредили, что российские спецслужбы уже ведут подготовку к организации диверсий на объектах военно-промышленного комплекса страны.

По данным The Telegraph, Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.