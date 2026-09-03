У лавах "АдН" пропонують шукати український слід за інцидентом у Лейпцигу

У лавах правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") в Бундестазі пролунав заклик пошукати "український слід" за інцидентом з дроном у Лейпцигу, в якому федеральний уряд публічно звинуватив Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою вийшов парламентський секретар фракції "АдН" Гьотц Фрьоммінг.

Фрьоммінг висловив подив, що німецький уряд не перевірив версію про те, що до появи дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига насправді причетна Україна, а не Росія, та нагадав про розслідування щодо підриву "Північних потоків".

Wie hat man die Möglichkeit einer false flag Operation der Ukraine ausgeschlossen? Immerhin käme der Ukraine ein durch diese Aktion forcierter Einsatz deutscher Mittel gegen Russland sehr zu pass. Russland wiederum kann daran kein Interesse haben. Ähnlich wie Russland auch kein… https://t.co/OfTHF1BzCo – Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) September 1, 2026

"Як так, що виключили можливість "операції під фальшивим прапором", влаштованої Україною? Це було б дуже на руку Україні, якби ця подія підштовхнула Німеччину задіяти свої ресурси проти Росії. А Росії, навпаки, це може бути невигідно. Так само Росія могла не мати інтересів у підриві трубопроводу у Балтійському морі, а німецькі слідчі тепер вважають, що відповідальні за це – диверсійна група з України", – заявив політик "АдН".

Лідерка політсили Аліс Вайдель поки утрималася від коментарів стосовно причетності Росії до інциденту у Лейпцигу.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

3 вересня стало відомо про спробу підпалу об'єкта оборонної компанії у Мюнхені.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нещодавня пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів була диверсією.