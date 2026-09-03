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У лавах "АдН" пропонують шукати український слід за інцидентом у Лейпцигу

Новини — Четвер, 3 вересня 2026, 12:41 — Марія Ємець

У лавах правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") в Бундестазі пролунав заклик пошукати "український слід" за інцидентом з дроном у Лейпцигу, в якому федеральний уряд публічно звинуватив Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою вийшов парламентський секретар фракції "АдН" Гьотц Фрьоммінг.

Фрьоммінг висловив подив, що німецький уряд не перевірив версію про те, що до появи дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига насправді причетна Україна, а не Росія, та нагадав про розслідування щодо підриву "Північних потоків".

"Як так, що виключили можливість "операції під фальшивим прапором", влаштованої Україною? Це було б дуже на руку Україні, якби ця подія підштовхнула Німеччину задіяти свої ресурси проти Росії. А Росії, навпаки, це може бути невигідно. Так само Росія могла не мати інтересів у підриві трубопроводу у Балтійському морі, а німецькі слідчі тепер вважають, що відповідальні за це – диверсійна група з України", – заявив політик "АдН". 

Лідерка політсили Аліс Вайдель поки утрималася від коментарів стосовно причетності Росії до інциденту у Лейпцигу. 

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. 

3 вересня стало відомо про спробу підпалу об'єкта оборонної компанії у Мюнхені. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нещодавня пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів була диверсією

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