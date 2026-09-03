В "АдГ" предлагают искать украинский след в инциденте в Лейпциге

В рядах правопопулистской "Альтернативы для Германии" ("АдГ") в Бундестаге прозвучал призыв найти "украинский след" в инциденте с дроном в Лейпциге, в котором федеральное правительство публично обвинило Россию.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил парламентский секретарь фракции "АдГ" Гётц Фрёмминг.

Фрёмминг выразил удивление тем, что немецкое правительство не проверило версию о том, что к появлению дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига на самом деле причастна Украина, а не Россия, и напомнил о расследовании по делу о подрыве "Северных потоков".

Wie hat man die Möglichkeit einer false flag Operation der Ukraine ausgeschlossen? Immerhin käme der Ukraine ein durch diese Aktion forcierter Einsatz deutscher Mittel gegen Russland sehr zu pass. Russland wiederum kann daran kein Interesse haben. Ähnlich wie Russland auch kein… https://t.co/OfTHF1BzCo – Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) September 1, 2026

"Как же так, что исключили возможность "операции под ложным флагом", устроенной Украиной? Это было бы очень на руку Украине, если бы это событие подтолкнуло Германию задействовать свои ресурсы против России. А России, наоборот, это может быть невыгодно. Точно так же у России могло не быть интереса в подрыве трубопровода в Балтийском море, а немецкие следователи теперь считают, что ответственная за это диверсионная группа из Украины", – заявил политик из партии "АдГ".

Лидер партии Алис Вайдель пока воздержалась от комментариев относительно причастности России к инциденту в Лейпциге.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

3 сентября стало известно о попытке поджога объекта оборонной компании в Мюнхене.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что недавний пожар на заводе по производству компонентов для дронов был диверсией.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Всё об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.