У Міністерстві юстиції Норвегії прокоментували арешт російського судна

У норвезькому Міністерстві юстиції, коментуючи арешт російського судна "Професор Молчанов", наголосили, що Норвегія не є стороною у цій справі між Росією та українською державною компанією "Нафтогаз".

Про це сказав старший радник Міністерства юстиції Франк Лінум у коментарі NRK, пише "Європейська правда".

Радник наголосив, що губернатор Шпіцбергену був зобов’язаний виконати рішення районного суду Норд-Тромс, ухвалене на підставі клопотання "Нафтогазу", і арештувати російське судно "Професор Молчанов".

"Це стосується всіх справ про арешт майна та стягнення боргу, незалежно від того, хто є сторонами. Районний суд ухвалив рішення, не поінформувавши про це Росію", – зазначив Лінум.

"Це справа між "Нафтогазом" і Росією. Норвегія не є стороною у цій справі", – додав норвезький посадовець.

Він уточнив, що Росія може вимагати, щоб районний суд переглянув справу.

"Росія вже робила це в попередній справі про стягнення. Виконуючи функції судового пристава, губернатор дотримувався рішення районного суду Норд-Тромс і Сеня, так само як це зробив би судовий пристав, якби це сталося на материку", – зазначив Лінум.

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 млрд доларів плюс відсотки та судові витрати як компенсацію за активи, конфісковані нею у Криму, однак Москва цього не зробила. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи, зокрема у Норвегії.

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали "піратством" арешт норвезькою владою судна "Професор Молчанов" на запит української державної компанії "Нафтогаз".