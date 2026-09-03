В Министерстве юстиции Норвегии прокомментировали арест российского судна

В норвежском Министерстве юстиции, комментируя арест российского судна "Профессор Молчанов", подчеркнули, что Норвегия не является стороной в этом деле между Россией и украинской государственной компанией "Нафтогаз".

Об этом заявил старший советник Министерства юстиции Франк Линум в комментарии NRK, пишет "Европейская правда".

Советник подчеркнул, что губернатор Шпицбергена был обязан исполнить решение районного суда Норд-Тромс, принятое на основании ходатайства "Нафтогаза", и арестовать российское судно "Профессор Молчанов".

"Это касается всех дел об аресте имущества и взыскании долга, независимо от того, кто является сторонами. Районный суд вынес решение, не проинформировав об этом Россию", – отметил Линум.

"Это дело между "Нафтогазом" и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле", – добавил норвежский чиновник.

Он уточнил, что Россия может потребовать, чтобы районный суд пересмотрел дело.

"Россия уже делала это в предыдущем деле о взыскании. Выполняя функции судебного пристава, губернатор следовал решению районного суда Норд-Тромс, точно так же, как поступил бы судебный пристав, если бы это произошло на материке", – отметил Линум.

Как сообщалось, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки в качестве компенсации за конфискованные ею в Крыму активы, однако Москва этого не сделала. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы, в частности в Норвегии.

В Министерстве иностранных дел России назвали "пиратством" арест норвежскими властями судна "Профессор Молчанов" по запросу украинской государственной компании "Нафтогаз".