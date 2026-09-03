Премьер Испании опроверг причастность Марокко к наплыву мигрантов в Сеуту

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что нет никаких доказательств того, что массовое вторжение мигрантов в Сеуту 30 июля было спланировано или осуществлено властями Марокко.

Об этом он заявил в выступлении перед Конгрессом депутатов в четверг, сообщает EFE, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Испании подчеркнул, что ни одно учреждение не предоставило "убедительных доказательств" того, что марокканские сотрудники службы безопасности направляли группы мигрантов к границе с Сеутой.

"Могу заверить вас, что ни одно правительственное учреждение, ни дипломатическая служба, ни Европейская комиссия, ни какая-либо международная организация не предоставили испанскому правительству весомых доказательств того, что Марокко спланировало или осуществило этот инцидент", – сказал Санчес.

Он заверил, что если бы у испанского правительства были убедительные доказательства причастности Марокко к кризису, оно действовало бы "соответствующим образом, со всей решительностью, как того требует ситуация".

"Это правительство не боится противостоять другим иностранным государствам, когда того требует ситуация", – добавил премьер-министр.

Санчес подчеркнул необходимость поддерживать добрососедские отношения с Рабатом. Он сообщил, что в настоящее время пересматриваются все механизмы координации и оповещения, которые правительство имеет с Марокко, чтобы "создать дополнительные гарантии".

Заявления Санчеса прозвучали в ответ на полицейский отчет, который просочился в СМИ. В документе якобы утверждается, что Марокко сыграло непосредственную роль во внезапном прибытии 72 тысяч мигрантов в прошлом месяце в автономный испанский город в Северной Африке.

Премьер Испании сталкивается с растущим политическим давлением из-за кризиса в Сеуте. Десятки тысяч людей вышли на улицы по всей Испании в среду, чтобы выразить протест против действий правительства в этой ситуации.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля.

Правительство продолжает настаивать на такой последовательности событий, несмотря на отчет Европейской службы внешних действий, в котором отмечается, что российские сети начали раздувать кризис уже после его возникновения.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье: Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.