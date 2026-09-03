У Німеччині висловили жаль через рішення РФ закрити Інститут Гете

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Москву за закриття філій Інституту Гете в Росії.

Слова міністра передає ntv, пише "Європейська правда".

Вадефуль "шкодує" через оголошене рішення Москви закрити три філії Інституту Гете на території РФ у відповідь на закриття Німеччиною "Русского дома" у Берліні.

"Інститут Гете виконував у Росії важливу функцію культурного мосту, і ми були готові продовжувати цю роботу. Я шкодую, що Росія пішла на цей крок", – заявив міністр.

Продовження роботи Інституту Гете було б важливим для підтримання відносин на рівні громадянського суспільства, зазначив Вадефуль. Він додав, що між людьми в Росії та Німеччині "в принципі завжди були добрі стосунки", але проблема полягає у російському керівництві.

"Німеччина не має ілюзій щодо наших відносин", – додав міністр.

Виступаючи у Веймарі після зустрічі з французьким та польським колегами, Вадефуль наголосив, що кроки, до яких вдався Берлін – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні – були реакцією на причетність Росії до атаки в Лейпцигу.

"Загалом Німеччина та її партнери завжди були готові вести з Росією розумний діалог. Але передумовою для цього є те, щоб Росія нарешті припинила свою загарбницьку війну проти України і, перш за все, утрималася від будь-яких нападів будь-якого характеру проти нас та наших союзників", – зазначив міністр закордонних справ Німеччини.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що після рішення Німеччини припинити угоду про функціонування в Берліні "Русского дома" Росія відповість закриттям усіх трьох філій Інституту Гете на території країни – у Москві, Петербурзі та Новосибірську.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.