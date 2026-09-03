В Германии выразили сожаление в связи с решением РФ закрыть Институт Гете

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал решение Москвы о закрытии филиалов Института Гете в России.

Слова министра передает ntv, пишет "Европейская правда".

Вадефуль "сожалеет" в связи с объявленным решением Москвы закрыть три филиала Института Гете на территории РФ в ответ на закрытие Германией "Русского дома" в Берлине.

"Институт Гете выполнял в России важную функцию культурного моста, и мы были готовы продолжать эту работу. Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг", – заявил министр.

Продолжение работы Института Гете было бы важным для поддержания отношений на уровне гражданского общества, отметил Вадефуль. Он добавил, что между людьми в России и Германии "в принципе всегда были хорошие отношения", но проблема заключается в российском руководстве.

"Германия не питает иллюзий относительно наших отношений", – добавил министр.

Выступая в Веймаре после встречи с французскими и польскими коллегами, Вадефуль подчеркнул, что меры, к которым прибег Берлин – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине – были реакцией на причастность России к теракту в Лейпциге.

"В целом Германия и её партнёры всегда были готовы вести с Россией разумный диалог. Но предпосылкой для этого является то, чтобы Россия наконец прекратила свою агрессивную войну против Украины и, прежде всего, воздержалась от любых нападений любого характера против нас и наших союзников", – отметил министр иностранных дел Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после решения Германии расторгнуть соглашение о функционировании в Берлине "Русского дома" Россия ответит закрытием всех трех филиалов Института Гете на территории страны – в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.