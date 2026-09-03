Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ, угрожавший гражданской авиации

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об очередном инциденте над Балтийским морем с участием российского разведывательного самолета.

Об этом министр написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш отметил, что польское воздушное пространство не было нарушено, но российский самолет представлял угрозу для гражданской авиации.

"Очередной инцидент над Балтийским морем с участием российского разведывательного самолета Ил-20. В 40 км к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолет, у которого не были включены идентификационные устройства и который представлял угрозу для гражданской авиации. Нарушения польского воздушного пространства не произошло", – написал польский министр.

Это второй подобный инцидент на этой неделе. В понедельник, 31 августа, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

А в июле Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.