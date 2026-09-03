Спецслужба Латвії прокоментувала дані про причетність громадянина країни до атаки в Лейпцигу

Згідно з інформацією, якою володіє Служба державної безпеки Латвії (VDD), латвійський громадянин, якого підозрюють у спробі організувати диверсію в аеропорту Лейпцига, вже кілька років постійно проживає в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

VDD підтвердила, що співпрацює з німецькими партнерськими службами та надає їм необхідну підтримку у зв’язку з підозрами щодо причетності громадянина Латвії до спроби організувати диверсію в аеропорту Лейпцига.

За інформацією, якою володіє служба, цей громадянин Латвії вже кілька років постійно мешкає в Росії.

Оскільки розслідування інциденту в Німеччині триває, VDD утрималася від більш детальних коментарів.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Німецькі органи встановили особи двох підозрюваних у зв’язку зі спробою атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига – громадянина Латвії та громадянина Росії з Білорусі, повідомила в середу газета Süddeutsche Zeitung.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.