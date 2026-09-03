Спецслужба Латвии прокомментировала данные о причастности гражданина страны к атаке в Лейпциге

Согласно информации, которой располагает Служба государственной безопасности Латвии (VDD), латвийский гражданин, подозреваемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

VDD подтвердила, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями о причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига.

По информации, которой располагает служба, этот гражданин Латвии уже несколько лет постоянно проживает в России.

Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, VDD воздержалась от более подробных комментариев.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Немецкие власти установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига – гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси, сообщила в среду газета Süddeutsche Zeitung.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.