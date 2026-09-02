Молдова висловить Росії протест через відкриття виборчих дільниць у Придністров’ї

Міністерство закордонних справ Молдови надішле ноту протесту посольству Росії в Кишиневі через те, що на виборах до Держдуми РФ російська влада має намір відкрити виборчі дільниці в невизнаному Придністров’ї.

Про це 2 вересня заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Міністр наголосив, що влада Молдови дозволила відкриття лише однієї дільниці – у посольстві РФ у Кишиневі.

"Будь-яка інша дільниця, яку відкриють без дозволу конституційних органів влади Молдови, – це недружній крок. І ми доведемо це до відома Росії, надіславши ноту протесту", – сказав Попшой, зазначивши, що наразі нота протесту перебуває на стадії передачі посольству РФ.

Раніше "глава" Придністров’я Вадим Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської Держдуми відкриє в Придністров’ї 17 виборчих дільниць.

У відповідь на це у МЗС Молдови заявили, що відкриття Росією в Придністров’ї дільниць для виборів до Держдуми є неприйнятним без згоди з конституційними органами влади Молдови.

Нагадаємо, що у травні правитель РФ Владімір Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров’я. Повнолітнім мешканцям регіону дозволили подавати заяви, навіть якщо вони не проживають постійно в Росії, не підтвердили володіння російською мовою та знання російської історії й законодавства.

Після цього президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використано з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.