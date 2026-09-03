Главу дипмиссии РФ вызвали в МИД Молдовы из-за избирательных участков в Приднестровье

3 сентября назначенного посла России Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы и вручили ему ноту протеста в связи с планами Москвы открыть ещё 16 избирательных участков в Приднестровье для выборов в Госдуму России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В МИД подчеркнули, что Россия может проводить избирательный процесс на территории Молдовы только с предварительного и официального согласия молдовских властей. Ведомство призвало российскую сторону отказаться от открытия участков в приднестровском регионе.

28 августа "глава" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия планирует открыть 17 избирательных участков для выборов в Госдуму. По данным Красносельского, в Приднестровье проживают 220 тыс. граждан России.

29 августа МИД Молдовы сообщил, что российское посольство в Кишиневе согласовало с молдовскими властями открытие лишь одного избирательного участка – в самом посольстве. В ведомстве назвали "неприемлемым" намерение открыть ещё 16 участков на территории страны.

2 сентября министр иностранных дел Михай Попшой после заседания правительства заявил, что Кишинев направит России ноту протеста в связи с этими планами. "Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных органов власти Республики Молдова, является недружественным шагом", – сказал Попшой.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. Совершеннолетним жителям региона разрешили подавать заявления, даже если они не проживают постоянно в России, не подтвердили владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

После этого президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдовского региона на войну против Украины.