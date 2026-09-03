Лідерка білоруської опозиції каже, що РФ може використати Білорусь для провокації НАТО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила, що Росія може використати територію Білорусі для ескалації напруженості та провокації країн-членів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Тихановська зазначила, що самопроголошений президент Александр Лукашенко як і раніше готовий надати територію та інфраструктуру для потенційних російських наступальних або залякувальних операцій проти альянсу.

Світлана Тихановська, яка перебуває у Варшаві, зазначила, що отримала інформацію про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі поблизу українського кордону, а також уздовж кордонів країни з державами-членами Європейського Союзу.

"Ми маємо бути дуже обережними – ми бачимо, що в Білорусі розгортається інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", – стверджує Тихановська.

Тихановська також зазначила, що Росія та Білорусь уже здійснюють гібридні атаки проти країн НАТО, зокрема націлені на Литву, Польщу та Латвію.

Її коментарі пролунали на тлі посилення занепокоєння в Балтійському регіоні щодо потенційної військової активності Росії та гібридних загроз, зокрема кібератак, дезінформації та використання дронів.

В грудні 2025 року у Мінську оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.